Система биткоин-платежей Strike выпустила масштабное обновление сервисов, добавив дополнительные функции

Недавно сервис биткоин-платежей Strike представил обширное обновление своих возможностей, добавив дополнительные функции для пользователей. Теперь в системе появились новые варианты оплаты, включая использование дебетовых карт, а также возможность без ограничений проводить банковские переводы для приобретения BTC с мгновенным выводом средств. Кроме того, стало возможным проводить платежи по дебетовой карте с применением протокола Lightning Network, получать заработную плату в биткоинах и переводить монеты на холодные кошельки через банковский аккаунт.

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Отметим также, что пользователи теперь могут пополнять свои счета в Strike любыми суммами в долларах, приобретать биткоины и мгновенно выводить их без комиссий за входящие переводы. Процедура проста: достаточно выбрать в разделе "банковское обслуживание" на странице личного кабинета опцию "банковский перевод", после чего система автоматически сгенерирует необходимые реквизиты.

Дополнительно, пользователи могут привязывать свои дебетовые карты для покупки BTC. При этом, биткоины, приобретенные за фиатные средства, могут быть мгновенно переведены на холодный кошелек с минимальным риском.

Столь же важно, что платформа предлагает возможность получать заработную плату в биткоинах. По заявлению команды Strike, это может стать надежной защитой от инфляции фиатных валют. Для этого достаточно выбрать опцию "прямой депозит" на своей учетной записи, передать соответствующие реквизиты работодателю и через функцию "получить оплату в биткоинах" указать желаемую пропорцию между фиатом и BTC, где доля криптовалюты может достигать 100%.

В конце октября Strike столкнулась с неприятностью - утечкой клиентских данных из-за стороннего провайдера. Исследователь блокчейна под псевдонимом ZackXBT предупредил о фишинговых атаках на пользователей Strike через электронную почту.

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Ранее, старейший футбольный клуб Болгарии - ФК "Ботев Пловдив", начал применять платежный биткоин-протокол Lightning для приема оплаты в BTC.