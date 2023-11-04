Давление усиливается: биткоин не смог удержаться выше $35 000

В течение последних 24 часов наблюдалось динамичное движение на криптовалютном рынке. Биткоин (BTC) потерял 2,5% своей стоимости, что обусловлено активным переходом трейдеров к фиксации прибыли. На момент подготовки данного обзора, BTC торговался на уровне $34 445.

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Также отмечается снижение цен на Эфир (ETH) и Binance Coin (BNB) на почти 3%, достигнув отметок $1797 и $228 соответственно.

Однако самые заметные потери за этот период претерпела криптовалюта Solana (SOL), упав на 9% до $39,7. Важно отметить, что за прошедшую неделю капитализация данного альткоина возросла на более чем 20%, достигнув отметки $16,678 миллиардов. SOL оказался одним из наиболее результативных цифровых активов с начала 2023 года.

Cardano (ADA) продемонстрировал укрепление на 2,4%, достигнув уровня $0,319, в то время как Dogecoin (DOGE) снизился до $0,067. С начала января 2023 года биткоин показал впечатляющий рост в 108%, превосходя индексы Nasdaq и S&P 500 по доходности.

Рост в этом недельном периоде сопровождался решением Федеральной резервной системы о неизменении учетной ставки.

Аналитики IntoTheBlock обратили внимание, что ралли на рынке совпало с активизацией крупных держателей, так называемых "китов". За прошедшую неделю кошельки, управляющие не менее чем 1000 BTC, приобрели 18 924 BTC на общую сумму более $650 миллионов.

WhaleMap указывает на зону сильного сопротивления, сконцентрировавшуюся на уровне $38 718. В этом регионе в начале февраля 2022 года крупные держатели приобрели 94 643 BTC.

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В случае, если биткоин преодолеет уровень в $36 000 и приблизится к отметке в $38 000, вероятно, крупные держатели начнут активно продавать, что может повлечь за собой падение курса BTC.