Котирующаяся на Nasdaq компания BTC Digital (ранее Meten Holding) объявила о покупке 220 ASIC-майнеров модели Antminer S19j Pro

Компания BTC Digital, зарегистрированная на бирже Nasdaq (предыдущее название - Meten Holding), объявила о приобретении 220 майнеров Antminer S19j Pro.

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Оплата сделки была произведена в акциях на сумму $968 800. Ожидается, что устройства будут поставлены и введены в эксплуатацию к концу ноября.

Это пополнение позволит компании расширить парк до 2174 единиц с общим хешрейтом 230 PH/s.

В заявлении компании говорится: "Мы планируем развивать свой криптовалютный бизнес, увеличивая количество майнинговых устройств. Мы уверены, что расширение парка поможет обеспечить финансовую стабильность и долгосрочный рост".

В августе Meten Holding сменила свое название на BTC Digital. С 29 сентября акции компании начали торговаться под новым тикером BTCT вместо предыдущего METX.

Также в июле компания объявила о покупке 200 майнеров Antminer S19j Pro на сумму $880 000. Ожидалось, что эти устройства будут поставлены и подключены к концу того же месяца.

Отметим, что аналитики JPMorgan считают предстоящий халвинг в сети биткоина серьезным испытанием для майнеров из-за снижения вознаграждения за блок и роста затрат.

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В конце октября сложность добычи первой криптовалюты достигла исторического максимума в 62,4 T после последнего перерасчета.