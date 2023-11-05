Миллиардер Илон Маск анонсировал выпуск первого продукта на базе искусственного интеллекта от своей компании xAI

Илон Маск, известный миллиардер и предприниматель, представил миру новейший продукт на основе искусственного интеллекта от своей компании xAI. Этот знаковый момент произошел в июле 2023 года, когда xAI впервые вышла на рынок.

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Сам Маск поделился своим восторгом: "Завтра xAI представит свой первый продукт на базе искусственного интеллекта для ограниченного круга клиентов. По ряду ключевых параметров, этот продукт является лучшим среди существующих на сегодняшний день".

Основанная в июле 2023 года, xAI привлекла в свои ряды экспертов из таких гигантов индустрии, как DeepMind, OpenAI, Google Research и Microsoft Research.

Уже в феврале Илон Маск анонсировал свое намерение создать аналог чат-бота ChatGPT, а в марте подтвердил свой интерес к этому новому перспективному сектору.

Маск выражал серьезные опасения относительно необузданного развития искусственного интеллекта и его потенциальной угрозы для человеческой цивилизации. Эти беспокойства он подчеркнул на первом саммите по ИИ в Сенате США.

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Напомним, что американские законодатели уже предприняли конкретные шаги в разработке нормативно-правовой базы для этого сектора. Президент Джо Байден выдал указ о новых стандартах безопасности в данной отрасли, подчеркивая важность регулирования этого перспективного направления.