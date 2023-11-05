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Компания Coinbase Global, крупнейшая криптовалютная биржа в США, представила свой квартальный отчет, в котором отразилось продолжающееся снижение объемов операций на платформе, приведшее к седьмому квартальному убытку подряд.
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В третьем квартале 2023 года общий доход биржи составил $674 млн, что на 5% ниже предыдущего квартала, отмечая седьмое подряд сокращение торговых показателей.
Чистая выручка Coinbase уменьшилась на 6%, достигнув $623 млн, и компания сообщила о убытке в $2 млн. Вместе с тем, биржа продемонстрировала положительную скорректированную EBITDA в размере $181 млн в третий квартал подряд.
Генеральный директор Coinbase, Брайан Армстронг (Brian Armstrong), объяснил, что третий квартал характеризовался низкой волатильностью и уменьшением объемов торгов на рынке криптовалют. Это привело к снижению дохода от транзакций на платформе на 12%, до $289 млн. В частности, доход от потребительских операций сократился на 11%, до $275 млн. Объемы торгов институциональных клиентов сократились на 17%, а выручка от транзакций уменьшилась до $14 млн.
Несмотря на возможные юридические трудности, акции Coinbase увеличились на 128% с начала года. Этот рост связан с повышением стоимости активов Coinbase Global на фоне роста биткоина и других цифровых активов, а также с распространенными предположениями о возможном одобрении спотовых биткоин-ETF американскими финансовыми регуляторами.
Аналитики криптовалютной биржи отметили важность токенизации финансовых активов, подчеркивая, что эта технология становится все более востребованной.