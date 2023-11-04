Крупнейшая криптобиржа мира Binance удалит 22 пула ликвидности со своей платформы ради минимизации проскальзывания при торговле цифровыми активами

Крупнейшая криптобиржа мира Binance принимает решительные шаги в направлении оптимизации торговых операций с цифровыми активами. С этой целью, согласно официальному заявлению представителей биржи, с 10 ноября будут исключены 22 пула ликвидности из платформы Liquid Swap.

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Это решение направлено на сокращение проскальзывания и предоставление пользователям более выгодных условий для торговли. В частности, пулы AGIX/USDT, ALGO/USDT, ANT/USDT, BNB/USDC, CFX/USDT, DAR/USDT, ETC/USDT, FET/USDT, GAL/USDT, GRT/USDT, LDO/BTC, LDO/USDT, MAGIC/USDT, NEAR/USDT, NEO/ETH, OP/BTC, OP/USDT, SAND/USDT, SC/USDT, SUSHI/USDT, UNI/USDT, WRX/USDT будут удалены из платформы.

Согласно действующим правилам обслуживания, пользовательские позиции в этих пулах ликвидности автоматически вернутся в спотовые кошельки.

Отмечается, что данное изменение не затронет торговлю соответствующими парами на Binance Spot, и пользователи смогут продолжить торговлю с использованием других доступных пулов ликвидности на Binance Liquid Swap.

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Интересно, что ранее издание Wall Street Journal сообщило о намерении Binance расторгнуть договор с компанией Advanced Cash относительно работы с рублевыми переводами. Таким образом, биржа продолжает активно развиваться и принимать важные стратегические решения в интересах своих пользователей.