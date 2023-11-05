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CriptoB
Криптопредприниматель Эван Лутра оценил глобальную обстановку на рынке
Уже скоро начнется предновогодний период, и криптовалютный рынок подходит к нему в отличной кондиции

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Близится предновогодний период, и криптовалютный рынок демонстрирует отличные показатели. За этот год основная цифровая валюта выросла на более чем 110%, причем треть этого прироста пришлась на последний месяц. Этот факт в очередной раз подтверждает октябрь как неформально признанный в криптосообществе "Uptober". Недавно предприниматель и инвестор Эван Лутра поделился своим видением текущей ситуации на рынке с представителями издания Contelegeraph.

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По его мнению, предновогодний период традиционно сопровождается радостью и ажиотажом в сфере цифровых активов. В это время торговые объемы обычно увеличиваются, а цены начинают меняться более динамично. В настоящее время многие инвесторы с нетерпением ожидают потенциального одобрения спотовых Bitcoin-ETF со стороны SEC. Существует теория о том, что появление этого инструмента может вызвать массовый приток институциональных средств в криптовалютную индустрию.

Неотъемлемой частью этой эйфории является предстоящий халвинг биткоина в 2024 году. Эксперты высказывают амбициозные прогнозы относительно стоимости BTC. Основатель и руководитель компании MicroStrategy Майкл Сэйлор, к примеру, прогнозирует цену в $1 млн.

Сам Лутра считает, что после халвинга биткоин с высокой вероятностью превысит исторический максимум и приблизится к отметке в $100 тыс.

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Кроме того, Лутра поделился своим видением того, что произойдет, если биткоин-ETF не получат одобрение. По мнению экспертов, появление подобного инструмента кажется неизбежным. В случае отклонения заявок регулятором SEC, управляющие компании, стоящие за ними, вероятно, обратятся в суд. В августе федеральные органы уже приняли решение в пользу компании Grayscale, разрешив организации превратить свой BTC-траст в полноценный ETF.

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