Вчера флагманский криптоактив достиг отметки $36 000, но закрепить выше ее не удалось

Вчера курс ведущей криптовалюты поднялся до отметки в $36 000, но удержать этот уровень не удалось. В результате последовала коррекция, однако, несмотря на временное снижение, открытый интерес к биткоин-фьючерсам на Чикагской бирже достиг рекордных $3,65 млрд. Количество крупных держателей выросло с 31 октября по 3 ноября текущего года с 31 до 122, что свидетельствует о стабильном интересе институциональных инвесторов к биткоину.

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В условиях нейтрального рынка, годовая премия по фьючерсам обычно колеблется в пределах 5-10%. Но недавно она выросла до 15%, что указывает на стремление инвесторов открывать долгосрочные "лонг" позиции. По всей видимости, это связано с уверенностью в скором одобрении BTC-ETF на спотовом рынке. Несмотря на бычий тренд на рынке фьючерсов, заметен рост интереса к защитным пут-опционам.

Представители платформы Derebit сообщили, что этот показатель достиг максимальной отметки за последние полгода. Важно помнить, что, независимо от динамики деривативов, стоимость биткоина все еще зависит от ситуации на спотовом рынке. Например, неудачная попытка BTC закрепиться выше уровня в $36 000 привела к падению курса на 5%.

Интересно отметить, что в это время платформа Bitfinex зафиксировала чистый дневной приток монет биткоина на сумму $300 млн. Следует учитывать, что перевод крупных активов на централизованные биржи расширяет рыночное предложение, оказывая дополнительное давление на курсы.

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Аналитик Джеймс Стрейтен подчеркнул, что инвесторы заметили ослабление бычьего импульса. Именно по этой причине они решили подстраховаться и частично зафиксировать прибыль, учитывая последний устойчивый рост цены. В то же время биткоину удалось удержаться выше уровня в $34 000, что свидетельствует о присутствии крепких покупателей в этой области. Специалист подчеркнул, что пока курс ведущей криптовалюты не исчерпал свой потенциал к укреплению позиций.