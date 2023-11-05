Ранее руководитель Управления по обеспечению правопорядка в Интернете Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и президент Stark Consulting Джон Рид Старк оценил криптовалютный рынок





Джон Рид Старк, руководитель Управления по обеспечению правопорядка в Интернете Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также президент Stark Consulting, выразил свою критику в адрес криптовалютного рынка в ходе интервью программе CNBC Squawk Box. В своих комментариях, он поддержал сторону обвинения в деле основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, подчеркнув наличие существенных доказательств причастности к мошенничеству. Эксперт также отметил причастность множества руководителей компаний, связанных с FTX, и охарактеризовал Бэнкмана-Фрида как "социопата" и "маниакального сумасшедшего", чьи публичные заявления противоречат действительности.

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Старк предупредил, что судебное разбирательство вокруг FTX является лишь вершиной айсберга в глобальных проблемах криптовалютной индустрии, определенно назвав ее "хрупким карточным домом". Он выразил свое пренебрежение к данной отрасли в целом, включая технологию блокчейн и децентрализованный Интернет (Web3), называя их "пустыми звуками", не способными предоставить реальные финансовые решения обществу.

По его словам, участники данной индустрии часто прибегают к схемам, аналогичным той, что была использована Бэнкманом-Фридом. В качестве дополнительной поддержки своего мнения, он сослался на статьи экспертов из Института Брукингса и The Washington Post, которые также высказывают сомнения в преимуществах криптовалюты и указывают на ее потенциальный вред для общества.

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Старк заключил, что "люди не должны думать, что это безопасно. Криптовалюта вредит им. Она наносит ущерб всем тем, кто не имеет доступа к банковским услугам. Этот сектор не приносит реальной ценности, в нем отсутствует денежный поток, возможность заработка и финансовый баланс. В отличие от настоящих инноваций, таких как iPhone, Интернет, облачные сервисы и искусственный интеллект".