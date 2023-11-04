Агентство Bloomberg со ссылкой на материалы следствия по делу FTX Group сообщает, что консультанты по банкротству компании Alvarez & Marsal предоставили Федеральному бюро расследований США конфиденциальную информацию о транзакциях и персональных данных клиентов торговой площадки

Исходя из материалов, предоставленных агентством Bloomberg, компания Alvarez & Marsal, занимающаяся консалтингом по банкротству FTX Group, передала Федеральному бюро расследований США конфиденциальную информацию о транзакциях и личных данных клиентов торговой площадки. Согласно отчетам Alvarez & Marsal, их работа включала в себя сбор данных о сделках клиентов, анализ счетов и анализ данных в сфере облачных вычислений. Доступные суду документы свидетельствуют о регулярности сотрудничества между компанией Alvarez & Marsal и ФБР.

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Источники сообщают, что между ФБР и Alvarez & Marsal существуют давние, включая неофициальные, связи. Том Шаффер, один из управляющих директоров консалтинговой фирмы, долгое время занимал позицию специального советника финансового директора ФБР, руководя проектами по пересмотру стратегий и бизнес-процессов. За свои заслуги в этой роли он был многократно удостоен наград ФБР.

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Представители компаний Alvarez & Marsal, FTX и ФБР воздержались от комментариев. Ранее сотрудникам ФБР удалось успешно осуществить взлом инфраструктуры ботнета Qakbot и полностью его уничтожить, что привело к конфискации $8,6 млн в криптовалюте в рамках крупномасштабной операции.