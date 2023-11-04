Торговая площадка OpenSea объявила, что увольняет 50% сотрудников

Торговая платформа OpenSea анонсировала крупные сокращения штата с 50% увольнениями. Генеральный директор компании, Девин Финзер, подчеркнул важность этого шага.

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В июле 2022 года компания уже произвела сокращения на 20%, мотивируя это сложными условиями на криптовалютном рынке.

Уволенные сотрудники будут компенсированы четырехмесячным выходным пособием, а также получат медицинскую страховку и психиатрическую помощь на протяжении шести месяцев.

Эти массовые увольнения вписываются в общую стратегию компании "OpenSea 2.0", направленную на обновление продукта с учетом современных технологических требований, надежности и скорости. Глава компании отметил, что OpenSea реагирует на изменения в сфере NFT, где ее лидерские позиции начали ослабевать.

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Несмотря на это, компания активно размещает 12 вакансий на платформе LinkedIn с конкурентоспособными начальными зарплатами от 90 000 до 270 000 долларов США. Это свидетельствует о том, что рынок NFT продолжает привлекать внимание и оставаться востребованным. Многие компании успешно используют NFT для расширения клиентской базы и рекламных кампаний, что подтверждают примеры из немецкого бизнеса, где эти токены стали эффективным маркетинговым инструментом, способствующим увеличению продаж.