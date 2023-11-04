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CriptoB
Lido Finance одобрила включение модуля DeFi ставок Obol
Протокол ликвидных ставок Lido Finance проголосовал за одобрение предложения, включающего технологию Simple Distributed Validator из сети Obol

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Протокол ликвидных ставок Lido Finance одобрил предложение о внедрении технологии Simple Distributed Validator из сети Obol. Решение было принято с поддержкой более чем 99% голосов 3 ноября. Кроме того, было согласовано использование фонда покрытия Lido DAO для покрытия расходов, связанных с уменьшением модулей и прочими неотложными потребностями.

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"DVT представляет собой передовой инструмент для привлечения новых операторов узлов в набор Lido с разнообразными профилями индивидуальных и общественных участников, обеспечивая повышенную устойчивость, распределение и безопасность."

"Модуль Simple DVT разработан с целью демонстрации возможности использования DVT в основной сети, способствуя при этом диверсификации операторов узлов Lido, базирующихся на Ethereum, и предоставляя базу для более масштабных и защищенных модулей DVT в будущем."

Это голосование имеет стратегическое значение, поскольку отмечает внедрение нового модуля. Simple DVT станет первым модулем Lido, использующим Obol DV в основной сети Ethereum, открывая путь к более сильной диверсификации и децентрализации операторов узлов.

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Разработанная компанией Obol Labs, сеть Obol предоставляет частным лицам возможность участвовать в экосистеме распределенных валидаторов ставок, представляя собой значимый шаг в развитии этой инновационной технологии.

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