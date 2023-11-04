Биткоин не продемонстрировал значительных изменений

Курс биткоина за последние сутки не претерпел значительных изменений, удерживаясь в пределах от 34 200 до 34 800 долларов, согласно прогнозу. Объем торгов цифровым золотом достиг 19,5 миллиардов долларов при стоимости около 34 400 долларов. Вместе с тем, торговая активность немного снизилась.

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Доля биткоина на рынке сократилась с 54,34% до 53,70%, что может свидетельствовать о растущей заинтересованности в альтернативных криптовалютах, таких как Solana (SOL). Технические индикаторы свидетельствуют о постепенном ослаблении бычьего тренда BTC, появлении медвежьих сигналов.

На мировых рынках замедлился рост числа рабочих мест в США в октябре, а уровень безработицы поднялся из-за забастовок в автопроизводстве, достигнув 3,9%, самого высокого показателя с начала 2022 года.

Индекс Dow Jones вырос на 0,5%, S&P 500 — на 0,8%, а Nasdaq — на 0,9%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,53%. Цены на нефть продолжают расти, с фьючерсами на WTI в районе 83 долларов за баррель. WTI держится вблизи самого низкого уровня с конца августа.

В целом, ситуация на рынке стабилизировалась, в том числе и в сфере криптовалют. Это предполагает, что курс биткоина в ближайшем будущем не будет сильно колебаться.

Потенциальное снижение цены биткоина до отметки в 34 000 долларов пока не представляет серьезной угрозы для актива. Однако, если продавцы смогут удержать стоимость криптовалюты ниже этой отметки, это может привести к смене тренда на медвежий.

Настроения на рынке криптовалют остаются оптимистичными, и Matrixport предполагает, что цена биткоина может достичь 56 000 долларов. Кроме того, сооснователь децентрализованной биржи SynFutures видит BTC около 47 000 долларов к концу ноября.

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Хотя рыночный тренд пока указывает на дальнейший рост цены, существует риск глубокой коррекции и разворота тренда. В общем, прогноз для биткоина следующий: цена будет колебаться в пределах 33 900 - 34 800 долларов в ближайшее время, и в выходные ожидается умеренная волатильность.