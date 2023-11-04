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CriptoB
Рейчел Лин: Биткоин может вырасти до $47 000 к концу ноября
Соосновательница децентрализованной биржи с поддержкой нескольких блокчейнов SynFutures Рейчел Лин считает, что биткоин готов продолжить рост и может достичь $47 000 уже к концу месяца

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Рейчел Лин, соосновательница децентрализованной биржи SynFutures, выразила уверенность в дальнейшем росте биткоина, прогнозируя его достижение отметки в $47 000 к концу текущего месяца. При этом, она подчеркнула, что октябрь оказался не только временем повышения стоимости биткоина, но и заметным ростом числа активных пользователей, а также увеличением как объема, так и количества совершаемых транзакций - что служит явным позитивным сигналом для всей отрасли.

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Рейчел также подметила, что последние недели только подтвердили октябрьскую динамику с ростом биткоина на внушительные 29%. Интересно, что исторически ноябрь часто бывает еще более прибыльным для биткоина, средний рост составляя 35%. В случае сохранения подобной тенденции и в 2023 году, к концу месяца BTC может достичь отметки в $47 000.

Но что особенно заметно, - увеличение объема крупных транзакций, где сумма превышает $100 000. Это наглядно указывает на растущий интерес институциональных игроков, которые похоже, занимают позиции в цифровых активах, особенно в биткоинах. Важно отметить также приток средств в криптовалютные фонды и трасты - более $325 млн всего за неделю, из которых почти $300 млн приходится на биткоин.

Касательно технического анализа, Рейчел Лин уточнила, что индикатор RSI может указывать на краткосрочную "перегретость" рынка, но в долгосрочной перспективе ситуация выглядит обнадеживающе.

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Ранее гендиректор ARK Investment Management, Кэтрин Вуд, подчеркнула, что биткоин остается несомненным активом для сохранности капитала и защиты от инфляции.

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