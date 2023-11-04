OpenSea запустила свою версию Pro в сети Polygon, расширив рынок возможностями межсетевого обмена





OpenSea представила свою передовую версию Pro на блокчейне Polygon, что существенно расширило горизонты межсетевого обмена NFT.

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OpenSea Pro, нацеленная на использование сети Polygon, призвана сгладить разрывы между различными блокчейнами, обеспечивая пользователям простоту и удобство при совершении покупок и транзакций NFT на разнообразных торговых площадках и блокчейнах.

Это обновление открывает перед пользователями возможность осуществлять кросс-блокчейн-транзакции через Ethereum, Polygon, BNB Chain, Base и прочие реестры, что обеспечивает невероятную гибкость в динамичной среде торговли цифровыми активами.

С интеграцией с инфраструктурой web3 Socket начинается новая эра социальных взаимодействий в сети. Благодаря новому интерфейсу Pro, пользователи могут совершать межцепочные обмены в рамках удобного и гибкого процесса, избегая традиционных преград, связанных с мостами между блокчейнами.

Этот стратегический шаг OpenSea приходит в критический момент, когда ключевые участники рынка NFT пересматривают свой выбор платформ в свете изменения структуры роялти.

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Таким образом, OpenSea не только обеспечивает оптимизированное решение для управления цифровыми активами, но и демонстрирует свою преданность созданию динамичного, надежного рынка, отвечающего потребностям глобального сообщества NFT. Завершая эту эпохальную главу с запуском платформы Pro на Polygon, будущее торговли цифровыми активами предвещает новые перспективы и многогранность.