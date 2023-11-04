Стоимость цифрового токена Gas (GAS) взлетела на 435% за прошедшие 30 суток

За последние 30 дней стоимость цифрового токена Gas (GAS) выросла на невероятные 435%, достигнув отметки $12,31 к утру 4 ноября 2023 года. Этот виртуальный актив демонстрирует впечатляющий рост, увеличившись на 83,2% всего за последние 24 часа, а на недельном горизонте – на целых 195,5%.

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Рыночная капитализация GAS впечатляет своими $124,18, а суточный объем торгов составил внушительные $865,87 млн, что подтверждает его важность на криптовалютном рынке. Основное предназначение GAS – обеспечение проведения транзакций в сети NEO.

К слову, курс криптовалюты Neo (NEO) тоже не отстает, подскочив на 20,05% за последние 24 часа и достигнув отметки $11,25. Суммарное количество монет в обращении – $791,79 млн, а суточные объемы торгов – $168,99 млн. Вот уже месяц NEO демонстрирует стабильный рост, увеличившись на 58,5%.

И не забудем отметить впечатляющий рост Ontology Gas (ONG), который подорожал на 34,3% за последние сутки, достигнув отметки $0,425. Суточные объемы сделок составили $226,55 млн.

Мем-токен BONK преподнес приятный сюрприз своим держателям после недавних неудач. За прошедшие 24 часа его котировки подскочили на 31,12%, достигнув отметки $0,0000008. Дневные объемы торгов составили $19,71 млн.

Среди топ-500 криптовалют по максимальной капитализации следует также выделить рост Ren (REN) на 22,7% за последние 24 часа. Котировки этого актива достигли значения $0,063, а объемы торгов – $232,21 млн.

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А также нельзя не отметить существенный рост криптовалют Status (SNT) и Ark (ARK). Их цена выросла соответственно на 21,8% и 21,4%, приобрести их можно было за $0,06 и $1,4.