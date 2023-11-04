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DZ Bank, один из крупнейших банков Германии, внедряет свою собственную платформу для хранения цифровых активов, предназначенную для институциональных клиентов. Этот шаг связан с реализацией планов по использованию технологии Ripple для улучшения своих предложений.
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Этот ход отражает общий тренд, когда многие традиционные финансовые учреждения проявляют интерес к криптовалюте и связанным с ней инновациям. DZ Bank AG, центральное учреждение кооперативной финансовой сети Volksbanken Raiffeisenbanken, также следует этому пути, погружаясь в мир криптовалют.
Чрезвычайно важно, что DZ Bank на пути к тому, чтобы стать первым регулируемым банком в Германии, предлагающим подобные услуги хранения цифровых активов для институциональных клиентов.
Теперь DZ Bank имеет возможность выступать в роли надежного хранителя криптовалюты для институциональных клиентов, обеспечивая расчеты и хранение криптовалютных ценных бумаг согласно немецкому законодательству об электронных ценных бумагах.
Сотрудничество с Metaco, которая теперь является частью Ripple Labs, подчеркивает важность выбора платформы Harmonize™ для хранения цифровых активов DZ BANK. Это партнерство было заключено после тщательного анализа и проверки платформы, подтвердив, что Metaco от Ripple - правильный выбор для DZ Bank.
Harmonize™ сыграла ключевую роль в запуске институционального предложения по хранению цифровых активов DZ BANK, выделяя важность интеграции традиционных финансов с цифровой экономикой. Это партнерство признано Metaco из Ripple Labs как пример учреждения, всегда уделяющего первостепенное внимание соблюдению нормативных требований и безопасности.