DZ Bank, один из крупнейших банков Германии, решил запустить свою платформу хранения цифровых активов для институциональных клиентов и, таким образом, обнародовал свои планы по использованию технологии Ripple для своих предложений





DZ Bank, один из крупнейших банков Германии, внедряет свою собственную платформу для хранения цифровых активов, предназначенную для институциональных клиентов. Этот шаг связан с реализацией планов по использованию технологии Ripple для улучшения своих предложений.

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Этот ход отражает общий тренд, когда многие традиционные финансовые учреждения проявляют интерес к криптовалюте и связанным с ней инновациям. DZ Bank AG, центральное учреждение кооперативной финансовой сети Volksbanken Raiffeisenbanken, также следует этому пути, погружаясь в мир криптовалют.

Чрезвычайно важно, что DZ Bank на пути к тому, чтобы стать первым регулируемым банком в Германии, предлагающим подобные услуги хранения цифровых активов для институциональных клиентов.

Теперь DZ Bank имеет возможность выступать в роли надежного хранителя криптовалюты для институциональных клиентов, обеспечивая расчеты и хранение криптовалютных ценных бумаг согласно немецкому законодательству об электронных ценных бумагах.

Сотрудничество с Metaco, которая теперь является частью Ripple Labs, подчеркивает важность выбора платформы Harmonize™ для хранения цифровых активов DZ BANK. Это партнерство было заключено после тщательного анализа и проверки платформы, подтвердив, что Metaco от Ripple - правильный выбор для DZ Bank.

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Harmonize™ сыграла ключевую роль в запуске институционального предложения по хранению цифровых активов DZ BANK, выделяя важность интеграции традиционных финансов с цифровой экономикой. Это партнерство признано Metaco из Ripple Labs как пример учреждения, всегда уделяющего первостепенное внимание соблюдению нормативных требований и безопасности.