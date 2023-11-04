Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус и председатель SEC Гэри Генслер выступят основными докладчиками на предстоящей Неделе финансовых технологий DC, запланированной на 6-9 ноября 2023 года





Брэд Гарлингхаус, глава компании Ripple, и председатель SEC, Гэри Генслер, выступят в качестве основных спикеров на предстоящей Неделе финансовых технологий в Вашингтоне, запланированной на 6-9 ноября 2023 года. Об этом вчера сообщил Банк международных расчетов (BIS).

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В своем твите BIS объявил, что станет одним из организаторов Недели финансовых технологий в округе Колумбия в 2023 году, события, посвященного финансовым технологиям и намеченного на 6-9 ноября 2023 года.

Члены криптовалютного сообщества с нетерпением ожидают DC Fintech Week этого года, учитывая впечатляющий список спикеров.

Продолжающийся уже три года судебный процесс между Ripple и SEC склоняется в пользу компании. В июле суд принял решение, считая, что XRP не считается ценной бумагой при продаже широкой публике, а лишь при продаже институциональным инвесторам. Это решение уточнило статус XRP, который вызывал вопросы с 2020 года, когда SEC заявила, что XRP, привлекший более $1,3 миллиарда через незарегистрированное предложение ценных бумаг в 2013 году, является ценной бумагой, а не валютой.

В результате этой частичной победы SEC в октябре отменила обвинения против главы компании Брэда Гарлингхауса и исполнительного председателя Криса Ларсена.

Руководители Ripple неоднократно критикуют SEC и его руководителя за непоследовательность и жесткие меры в отношении криптоиндустрии, вместо того чтобы стремиться к юридической ясности. Сейчас криптосообщество ожидает интересных обсуждений о регулировании криптовалют во время Недели финансовых технологий в Вашингтоне, а возможная встреча Гарлингхауса и Генслера на сцене обещает быть запоминающейся.

Юрист Джон Э. Дитон выразил интерес к возможности модерировать это ожидаемое событие и обещал привлечь широкую аудиторию.

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Ожидается, что Гарлингхаус выскажет критику неоднозначных рекомендаций SEC по криптовалютам и обсудит будущее регулирования криптовалют в США, учитывая юридическую победу Ripple над регулятором.