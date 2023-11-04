Криптовалютный эксперт Панос Мекрас недавно поделился своим взглядом на инвестиционный потенциал XRP и его потенциалом в сравнении с акциями Amazon, Apple и Netflix

Криптовалютный аналитик Панос Мекрас недавно высказал свои размышления о потенциале инвестирования в XRP по сравнению с акциями гигантов рынка - Amazon, Apple и Netflix.

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Его убеждение основано на высказываниях заметного инвестора Брайана Ферольди, который подчеркнул, что даже те, кто присоединился к фондовому рынку с некоторым опозданием, имеют широкие возможности для прибыльного инвестирования, если принять смелый решительный шаг. Ферольди привел в пример успехи инвестирования в Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX), совершенные через пять лет после ключевых этапов их развития.

Ферольди подчеркнул, что "приходить на вечеринку поздно" может оказаться не таким уж плохим решением, как это может показаться на первый взгляд. "Вы можете присоединиться поздно и все равно оказаться в числе победителей", - отметил инвестор.

Мекрас разделяет эту точку зрения, однако, предпочитает фокусироваться на криптовалюте XRP. Он подчеркивает, что криптовалютное пространство предоставляет аналогичные возможности для тех, кто присоединяется поздно, с огромным потенциалом и множеством инноваций.

"То же самое можно сказать о криптовалюте, но с гораздо большим потенциалом и перспективами. Так много потрясающих проектов, так много инноваций", - подчеркивает Мекрас.

Он также отмечает, что XRP и Avalanche (AVAX) представляют собой криптопроекты высшего уровня, сопоставимые с "голубыми фишками" в мире криптовалют.

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Эти комментарии Мекраса подчеркивают его веру в значительный потенциал роста криптовалют, представляя собой вызов для традиционного представления о том, что поздний вход на рынок неизбежно приводит к упущению возможности получить существенную прибыль.