Если пилотный проект оправдает ожидания, Marathon планирует расширить свою деятельность в этом направлении

Марафон, крупнейшая в США компания по майнингу, планирует в случае успешного завершения пилотного проекта по добыче биткоина с использованием возобновляемой энергии из метана свалок отходов, расширить свою деятельность в этом направлении. Этот проект является частью более обширной инициативы, целью которой является исследование перспектив использования метана из свалок для генерации электроэнергии в майнинге криптовалюты.

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Компания Марафон заключила партнерское соглашение с Nodal Power, специализирующейся на использовании возобновляемой энергии. Генеральный директор Марафона, Фред Тиль, подчеркнул, что метан, естественным образом образующийся на мусорных свалках из биоотходов и других источников, часто остается неиспользованным. Благодаря этому партнерству, майнеры биткоина получают уникальную возможность превратить этот вредный газ в продуктивный источник чистой и возобновляемой энергии.

Marathon Digital — одна из крупнейших публичных компаний США, специализирующихся в сфере майнинга криптовалюты. Она владеет десятками тысяч устройств для добычи криптовалюты на фермах в Северной Дакоте, Огайо и Техасе, и занимает второе место после MicroStrategy по количеству биткоинов в собственности, согласно оценкам BitcoinTreasuries.

Метан, образующийся в результате разложения органических веществ, является парниковым газом, который в 25 раз сильнее улавливает тепло, чем углекислый газ. Однако выбросы метана в атмосферу вреднее углекислого газа в 80 раз, согласно данным Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

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Недавний отчет аудиторской компании KPMG предполагает, что объем сжигаемого метана в США и Канаде имеет потенциал обеспечить всю сеть биткоина энергией.