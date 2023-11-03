Директор по макроэкономическим исследованиям в Fidelity Investments Юрриен Тиммер назвал биткоин «экспоненциальным золотом» и «товарной валютой», стремящейся стать средством сбережения и защитой от обесценения денег

Главный аналитик макроэкономических исследований в Fidelity Investments, Юрриен Тиммер, представил биткоин как "экспоненциальное золото" и "товарную валюту", стремящуюся стать не только средством сохранения капитала, но и защитой от возможной денежной девальвации.

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Тиммер подчеркнул, что, несмотря на то, что золото, безусловно, имеет свою ценность как форма денег, оно, тем не менее, слишком дефляционно и неудобно для активного использования в обмене. Поэтому инвесторы, в первую очередь, рассматривают его как средство долгосрочного накопления капитала, и именно по этой причине биткоин так часто ассоциируют с золотом.

В периоды высокой инфляции, когда реальные ставки становятся негативными и предложение денег избыточным, благородный металл "получает свою долю рынка в ВВП", отметил Тиммер.

По мнению эксперта, у биткоина есть потенциал "войти в эту игру".

В прошлом году исследователь отметил, что, в отличие от акций неприбыльных технологических компаний, у первой криптовалюты есть основа, которая, вероятно, со временем станет более привлекательной.

Не стоит забывать, что в июне Fidelity Investments подала заявку на запуск спот-биткоин-ETF.

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В октябре специалисты инвестиционной компании признали цифровое золото наиболее безопасной, децентрализованной и дефицитной криптовалютой в мире.