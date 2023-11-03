Криптовалютное сообщество все еще сохраняет уверенность в том, что спотовых ETF на биткоин могут быть одобрены в ближайшей перспективе

Криптовалютное сообщество продолжает поддерживать надежды на возможное одобрение спотовых ETF на биткоин в ближайшей перспективе. Это событие может выступить в качестве мощного стимула для роста стоимости главной криптовалюты. Кроме того, не стоит забывать о предстоящем халвинге, который произойдет менее чем через 180 дней.

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Специалисты из издания Cointelegram выявили ряд признаков, указывающих на потенциальное наступление бычьего тренда. Они отметили активизацию институциональных инвесторов в обмене стейблкоинов на биткоин. Это свидетельствует о растущем интересе к основной криптовалюте, что, в свою очередь, может положительно сказаться на ее рыночных позициях. Одобрение спотовых биткоин-ETF обсуждается, хотя точные сроки пока остаются неясными

Инвесторы уверены, что данный инструмент будет утвержден, но остается вопрос о том, произойдет ли это до конца текущего года или в начале следующего. В настоящее время индекс страха и жадности находится в зоне "жадности", свидетельствуя о желании участников рынка использовать возможности для прибыли. Это поддерживает идею, что бычий тренд по биткоину пока не исчерпал свой потенциал.

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Многие эксперты в криптовалютной индустрии сходятся во мнении, что флагман рынка криптовалют может еще укрепить свои позиции в ближайшее время. Важно внимательно следить за реакцией котировок при достижении отметки в $35 000. Ранее этот уровень выступал как сильное сопротивление, но сейчас он может стать надежной опорой для дальнейшего роста бычьего тренда. Однако есть аналитики, предполагающие, что цена BTC может скорректироваться к отметке в $34 500, что может представлять собой оптимальную точку для поиска потенциальных долгосрочных позиций.