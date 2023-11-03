Миллиардер Илон Маск на подкасте Джо Рогана высказался о большом количестве скама в криптовалютной индустрии и раскритиковал NFT

Илон Маск, в ходе своего участия в подкасте Джо Рогана, поделился своим мнением о проблеме мошенничества в криптовалютной индустрии и выразил критику в адрес NFT.

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По его словам, невзаимозаменяемые токены фактически не хранятся в блокчейне, представляя собой всего лишь URL-адрес к файлу формата JPEG. Он отметил, что рекомендуется внедрить изображение в блокчейн, что обеспечит его сохранность даже в случае банкротства компании, разместившей данное изображение.

Уилл Клементе, аналитик, отметил, что описанный Маском подход уже успешно применяется в протоколе Bitcoin Ordinals, который позволяет размещать NFT в сети биткоина. Согласно данным Dune Analytics, в настоящее время в сети насчитывается около 37 миллионов подобных записей.

Один из разработчиков Ordinals включил отрывок с цитатой Маска в блокчейн биткоина. Длительность этого фрагмента составляет 19 секунд.

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Напомним, что в конце октября 2022 года разработчики Twitter представили новую функцию отображения NFT в постах, что произошло за день до завершения сделки по приобретению соцсети Илоном Маском. В начале 2022 года платформа также добавила возможность привязывать NFT к своему профилю в качестве аватара, что стало доступным подписчикам Twitter Blue на iOS после привязки Ethereum-кошелька к аккаунту в социальной сети.