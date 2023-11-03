ФАС будет бороться с «серым» майнингом, и проконтролирует переход областей на новый энерготариф

Федеральная антимонопольная служба России активно вступает в борьбу с нелегальным майнингом, стремясь обеспечить честные условия игры на энергорынке. Особое внимание уделяется переходу регионов на новые, дифференцированные тарифы на электроэнергию.

реклама

Эти инновационные тарифы предоставляют возможность сократить перекрестное субсидирование и полностью избавиться от незаконного майнинга. Они будут внедряться в тех регионах, где проблема кросс-субсидирования наиболее острая.

Важно подчеркнуть, что ФАС внимательно следит за установлением тарифов для населения с учетом предельных ограничений. Региональные тарифные органы будут отвечать за окончательные стоимости для граждан, а ФАС России обеспечит контроль над этим процессом.

Однако, для регионов, где кросс-субсидирование в 2024 году не превысит фактический уровень, дифференцированные тарифы могут оказаться неактуальными.

На сегодняшний день не удалось добиться снижения роста кросс-субсидирования в энергетической отрасли. Прогнозы аналитиков Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ свидетельствуют о максимальном приросте, и объем субсидирования оценивается как минимум 293 миллиарда рублей.

Нельзя обойти вниманием проблему нелегального майнинга в некоторых регионах. В Иркутской области и других регионах периодически фиксируются случаи осуществления майнинга без необходимых разрешений.

Местные власти призывают к законодательному регулированию майнинга, чтобы установить четкие правила игры.

В Государственной Думе обещают принять законопроект о майнинге криптовалют до конца года. Это важный шаг, который позволит создать законодательную базу для развития промышленного майнинга. Компании смогут привлекать инвестиции, платить налоги и разрабатывать долгосрочные стратегии.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пока этого не произойдет, нелегальный майнинг будет продолжать подрывать развитие энергетической отрасли и мешать ей достигнуть своего полного потенциала.