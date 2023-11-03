Основатель блокчейна Cardano ответил на критику пользователей, которым не понравились недавние инициативы компании Input Output Global





В ответ на критику пользователей, высказавших недовольство недавними действиями компании Input Output Global (IOG), основатель блокчейна Cardano, Чарльз Хоскинсон, подчеркнул важность усилий IOG и напомнил, что как и любая другая компания, IOG стремится к созданию децентрализованных приложений для сети Cardano. Он выразил беспокойство по поводу появления в сообществе критиков, утверждающих, что эти шаги могут привести к централизации. Хоскинсон призвал сообщество не падать в крайности и сосредотачиваться на сотрудничестве и партнерстве в деле развития экосистемы Cardano.

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Планы создания сайдчейна Cardano с повышенной конфиденциальностью под названием Midnight и приобретение кошелька Nami, а также внедрение предложения CIP-1694, позволяющего сообществу принимать более активное участие в развитии проекта, вызвали недовольство части участников сообщества. Они высказали опасения о возможной усилении монополии IOG и увеличении централизации в экосистеме.

Что касается приобретения кошелька Nami, Хоскинсон подчеркнул, что это лишь попытка ускорить взаимодействие с клиентами, а сайдчейн Midnight направлен на установление Cardano в качестве лидера в области конфиденциальности данных. Он также отметил, что CIP-1694 представляет собой шаг к созданию более децентрализованной экосистемы.

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Ранее Хоскинсон заявил, что не предпочитает ни одного из NFT-проектов, даже если иногда они упоминаются им в контексте. В июле он предложил сделать сеть Algorand сайдчейном Cardano, что вызвало ожесточенные дебаты среди криптоэнтузиастов.