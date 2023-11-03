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Курс криптовалюты Axie Infinity (AXS) вырос на 15% за сутки благодаря перспективному партнерству с игровой студией Act Games из Японии. Это сотрудничество обещает принести новые игры из сферы Web 2.0 на блокчейн Ronin.
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Интересно, что Sky Mavis, компания-разработчик Axie Infinity из Вьетнама, и Act Games из Японии объединили усилия, открывая доступ к играм Act Games на фирменном блокчейне Ronin от Axie.
Важно отметить, что первой игрой от Act Games на Ronin будет TCG Zoids Wild Arena, вдохновленная аниме-сериалом Tomy 1983 года. Разработчики решили поощрить игроков, объявив о раздаче токенов и запуске NFT Zoids.
Нельзя упустить тот факт, что Ronin занимает второе место среди крупнейших блокчейнов по продажам NFT, уступая только Ethereum.
Замечательно, что Zoids Wild Arena представляет собой коллекционную карточную игру для мобильных устройств, находящуюся в бета-версии. Этот проект позиционируется как ККИ без необходимости вложений и доступен как на Ronin, так и на блокчейне Polygon (MATIC).