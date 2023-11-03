Токен Axie Infinity - AXS - вырос на 15% благодаря партнерству с игровой студией Act Games из Японии

Курс криптовалюты Axie Infinity (AXS) вырос на 15% за сутки благодаря перспективному партнерству с игровой студией Act Games из Японии. Это сотрудничество обещает принести новые игры из сферы Web 2.0 на блокчейн Ronin.

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Интересно, что Sky Mavis, компания-разработчик Axie Infinity из Вьетнама, и Act Games из Японии объединили усилия, открывая доступ к играм Act Games на фирменном блокчейне Ronin от Axie.

Важно отметить, что первой игрой от Act Games на Ronin будет TCG Zoids Wild Arena, вдохновленная аниме-сериалом Tomy 1983 года. Разработчики решили поощрить игроков, объявив о раздаче токенов и запуске NFT Zoids.

Нельзя упустить тот факт, что Ronin занимает второе место среди крупнейших блокчейнов по продажам NFT, уступая только Ethereum.

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Замечательно, что Zoids Wild Arena представляет собой коллекционную карточную игру для мобильных устройств, находящуюся в бета-версии. Этот проект позиционируется как ККИ без необходимости вложений и доступен как на Ronin, так и на блокчейне Polygon (MATIC).