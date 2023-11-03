Криптовалютный индекс страха и жадности достиг уровня 72, что является наивысшим значением за последние два года







Криптовалютный индекс страха и жадности достиг астрономических 72 баллов, поднимаясь на высшую отметку за последние два года.

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Аналогичные показатели наблюдались в ноябре 2021 года, когда биткоин впервые пробил историческую отметку в $69 000. С тех пор этот индекс в основном предвещает неустойчивость и преобладание "страха" среди участников рынка.

Взлет этого показателя происходит на фоне восстановления криптовалютного рынка, подпитываемого разговорами о возможном запуске первого биржевого фонда в США, основанного на биткоине. Капитализация этой валюты достигла внушительных $691 миллиарда, согласно данным CoinGecko.

Доля биткоина в общем объеме рынка составляет 51%, что сравнимо с показателями апреля 2021 года.

С начала текущего года первая криптовалюта прибавила около 113% к своей стоимости. На момент написания этого сообщения, ее цена держится в районе $35 400, отмечая рост в 2,9% за последние сутки.

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Ранее ведущий аналитик Питер Брандт призвал трейдеров быть готовыми к возможному усилению волатильности на рынке.