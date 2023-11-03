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CriptoB
Visa успешно завершила пилотную программу CBDC в Гонконге с HSBC и Hang Seng Bank
Visa обнародовала свои выводы после пилотного тестирования цифровой валюты центрального банка (CBDC) с использованием токенизированных депозитов совместно с HSBC и Hang Seng Bank

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Visa, совместно с HSBC и Hang Seng Bank, анонсировала результаты успешного пилотного тестирования цифровой валюты центрального банка (CBDC) с использованием токенизированных депозитов.

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В первый день ноября было объявлено завершение пилотной программы CBDC Валютного управления Гонконга в партнерстве с ведущими финансовыми институтами - HSBC и Hang Seng Bank. Этот шаг стал важным этапом в рамках программы Валютного управления Гонконга (HKMA) под названием "Цифровой гонконгский доллар".

Пилотный проект, запущенный в мае 2023 года, открывает новую эру в использовании токенизированных депозитов для межбанковских B2B-транзакций и межсетевых транзакций.

Сосредотачиваясь на двух сценариях использования межбанковских платежей B2B - оплате недвижимости и расчетах между эквайером и торговцем, адаптированных к рынку Гонконга, пилотный проект продемонстрировал потенциальные преимущества токенизированных депозитов. В частности, улучшение скорости платежей, контроля расчетных рисков, надежности сети и прозрачности транзакций.

Visa, в сотрудничестве с двумя гонконгскими банками, активно исследовала атомарность и совместимость внутренних и кросс-чейн платежей в межбанковских B2B-платежных потоках с использованием токенизированных депозитов.

В ближайшие годы токенизация обещает открыть новые перспективы для финансовой индустрии. В частности, токенизированные депозиты привлекают повышенное внимание как средство изменения динамики между банковскими и цифровыми активами. Visa намерена продолжать исследования в этой области, уделяя особое внимание токенизации рынков активов, программируемому финансированию, расширению розничных предложений и трансграничным платежам.

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Этот пилотный проект также подчеркнул, что токенизированные депозиты представляют собой перспективный инструмент для осуществления дорогостоящих и срочных транзакций, таких как платежи за недвижимость, благодаря своей надежности и способности снизить расчетные риски. Кроме того, они могут эффективно упростить процессы расчетов между эквайерами и продавцами, что ведет к повышенной прозрачности и более оперативным B2B-платежам на крупные суммы.

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