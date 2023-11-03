Согласно данным аналитического сервиса DefiLlama, стоимость заблокированных средств (TVL) в протоколах сети Tron выросла на 19,65% за последние 30 суток

Согласно аналитическим данным от DefiLlama, за последний месяц стоимость заблокированных средств (TVL) в протоколах сети Tron выросла на 19,65%. На момент 2 ноября 2023 года, этот блокчейн занимал вторую позицию по этому показателю, уступая только Ethereum.

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В сфере децентрализованных финансов (DeFi) сети Tron TVL достиг $8,075 млрд, увеличившись на более чем $1,5 млрд за последний месяц. В сравнении, у Ethereum этот показатель составил $23,02 млрд, что составляет 54,04% от общего объема индустрии.

Интересно, что более $8 млрд средств пользователей Tron были распределены всего по 26 протоколам. Количество активных пользователей, по данным DefiLlama, составило 1,64 млн. В сети присутствует общая сумма стейблкоинов в размере $45,92 млрд, комиссии за 24 часа составили $1,54 млн, а доход - $1,52 млн.

JustLend, ведущая лендинговая платформа с TVL в размере $5,8 млрд, заслуживает отдельного внимания, так как ее объем вырос на 24,6% за последний месяц. За ней следует stUSDT, предоставляющая возможность токенизации реальных активов (RWA) с объемом $2,21 млрд, что на 29,6% больше, чем в сентябре.

Платформа для генерации обеспеченной долговой позиции (CDP) JustStables продемонстрировала объем в $1,73 млрд, что на 12,21% больше, чем месяц назад.

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В контексте Ethereum, заметно, что в этой сети заморожено $65 млрд стейблкоинов. За последние сутки были сгенерированы комиссии в размере $5,19 млн, а прибыль составила $4,74 млн. Протокол ликвидного стейкинга Lido остается наиболее популярным среди пользователей с объемом замороженных средств в размере $16,27 млрд, что на 12% больше, чем 30 дней назад.