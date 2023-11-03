Швейцарский национальный банк (SNB) объявил, что в декабре начнется пилотный проект использования цифрового франка для финансовых учреждений





Швейцарский национальный банк (SNB) объявил о запуске пилотного проекта внедрения цифрового франка в финансовые учреждения с началом декабря. В числе участников проекта, направленного на внедрение цифровой валюты центробанка (CBDC), уже присоединились крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS и Zuercher Kantonal Bank. Кроме того, в пилотном проекте намерены участвовать четыре других коммерческих швейцарских банка: Banque Cantonale Vaudoise, Basler Kantonalbank, Commerzbank и Hypothekarbank Lenzburg.

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Председатель центробанка, Томас Джордан, подчеркнул: "Благодаря этому пилотному проекту впервые появляется возможность безопасно и эффективно проводить транзакции с токенизированными активами на регулируемой платформе DLT с использованием реальной оптовой CBDC".

Планируется завершение пилотного проекта к июню 2024 года. Ранее появились слухи о его запуске, которые распространились в местных СМИ. Согласно этим сообщениям, оптовую цифровую валюту выпустят на швейцарской цифровой бирже SIX.

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В начале текущего года швейцарские банки столкнулись с резким увеличением запросов на обслуживание со стороны криптокомпаний из США. Наиболее заметный прирост интереса отмечен в SEBA Bank и Sygnum Bank, последний из которых предварительно получил швейцарскую банковскую лицензию и разрешение на вход на рынок капитала в Сингапуре. Банкиры воздержались от официальных комментариев, отметив лишь, что "прирост клиентов из США в швейцарских банках значительно увеличился".