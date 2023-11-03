Исследователи Recap провели исследование финансового сектора

Исследование компании Recap в сфере финансовых услуг показало, что британский банк Revolut признан наиболее открытым к криптовалютам. Согласно статистике, около 38% инвесторов в криптовалюты предпочли отказаться от использования "устаревших" учреждений, которые ограничивают торговлю цифровыми активами. Параллельно с этим, правительство Великобритании активно стремится сделать Лондон мировым центром блокчейн-технологий.

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Согласно последнему анализу компании Recap, политика крупных банков, ограничивающая операции с криптовалютами, не соответствует вышеупомянутым амбициям. В отчете подчеркивается, что принятый финансовыми учреждениями подход привел к полному запрету криптотранзакций, что оказало негативное воздействие на предприятия и индивидуальных инвесторов.

Опрос, проведенный Recap, демонстрирует, что более 38% криптоинвесторов уже сменили свои банки из-за трудностей с торговлей цифровыми активами. Кроме того, еще 22% респондентов рассматривают такую возможность. Су Карпентер, операционный директор CryptoUK, подчеркивает: "Запрет на транзакции между владельцами счетов и криптовалютными биржами полностью противоречит амбициям правительства Великобритании".

Он отмечает, что местные компании вынуждены обращаться к зарубежным поставщикам, что негативно сказывается на привлечении организаций и талантов в страну. По мнению Recap, Revolut выделяется как самое дружелюбное финансовое учреждение, предоставляющее клиентам возможность торговать криптовалютами через мобильное приложение, а также предлагающее образовательные инструменты.

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Тем временем HSBC и Natwest ввели строгие ограничения на покупку цифровой валюты в размере от 2500 до 5000 фунтов стерлингов в месяц. Аналитики считают, что для достижения баланса необходимо участие как представителей промышленного сектора, так и правительства. Тем не менее, в Recap подчеркивают, что прогресс в этом вопросе зависит от вмешательства регулирующих органов.