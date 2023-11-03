Финансовый надзорный орган Великобритании (FCA) опубликовал новое руководство

Финансовый регулятор Великобритании (FCA) внес изменения в правила рекламы криптовалют, начиная с 8 октября сего года. Теперь компании обязаны включать предупреждения о рисках инвестирования в криптовалюты в свои рекламные материалы. Директор по потребительским инвестициям FCA, Люси Каслдайн, подчеркнула, что эти нововведения призваны согласовать правила для организаций, предлагающих цифровые активы в Великобритании, с уже существующими нормативами для высокорисковых инвестиций.

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Кроме того, FCA активно взаимодействует с участниками рынка для разработки этих правил в соответствии с быстро развивающейся средой цифровых валют и глобальными нормами. Представители учреждения также планируют периодически пересматривать и обновлять руководство. В дополнение к этому, FCA опубликовала ряд примеров хорошей и плохой практики в маркетинге криптовалют, чтобы помочь компаниям приспособиться к новым правилам и напомнить гражданам о высоких рисках инвестирования в цифровые активы.