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CriptoB
Компания ProShares объявила о новом ETH ETF
Компания ProShares запускает 1-й биржевой фонд (ETF), который «позволяет инвесторам проявлять медвежий взгляд на эфир (ETH)»

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Производитель ETF-фондов, компания ProShares, представила инновационный продукт - первый в своем роде биржевой фонд, позволяющий инвесторам принимать медвежью позицию по отношению к эфиру (ETH). Эту новость представили представители компании в интервью агентству Reuters. Стратегия ProShares Short Ether разработана с целью обеспечения инверсии ежедневной динамики индекса фьючерсов Standard & Poor’s CME по эфиру.

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Эксперты подчеркнули, что при падении индекса на 1%, ETF будет стремиться вернуть его к этому значению. Как и другие криптовалютные фонды, данный продукт привязан к фьючерсным контрактам на эфир, а не к рыночной цене криптовалюты. Несмотря на ожидания спотового биткоин-ETF со стороны участников рынка, ожидающих одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), ProShares приняла решение о запуске продукта обратного эфира.

Фьючерсные фонды на ETH были введены на рынок в начале текущего октября, причем компания ProShares представила целых три из девяти новых инструментов. Несмотря на это, появление этих новинок не вызвало такого ажиотажа, как ETF ProShares Bitcoin Strategy, привлекший около $1 млрд активов всего за первые несколько дней торгов в 2021 году. На данный момент крупнейший из новых фондов на фьючерсы по эфиру имеет менее $10 млн активов.

Генеральный директор компании ProShares, Майкл Сапир, подчеркнул, что новый инверсный эфирный ETF решает проблему доступности к краткосрочному воздействию на эфир, что может быть сложным и затратным процессом. Кроме того, ProShares предлагает своим клиентам обратный биткоин-ETF и стратегию "шорт" на биткоины с активами около $74 млн.

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Руководитель отдела отраслевых исследований компании VettaFi, Роксана Ислам, отметила, что хотя рынок с нетерпением ожидает окончательного одобрения SEC для спотовых криптовалютных ETF, для ProShares имеет смысл запустить продукт обратного эфира. Она добавила: "Подобную стратегию нелегко заменить стандартным продуктом".

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