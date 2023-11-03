Согласно объявлению, опубликованному Adidas, бренд спортивной одежды и Bugatti совместно выпустили «футбольные бутсы ограниченной серии, созданные для максимальной скорости и стиля»

Согласно объявлению, опубликованному компанией Adidas, бренд спортивной одежды Bugatti совместно с ним выпустили ограниченную серию футбольных бутс, разработанных для достижения максимальной скорости и стиля. Ботинки X Crazyfast Bugatti будут доступны всего в 99 парах по всему миру и можно будет приобрести их только на аукционе, который будет проводиться с использованием криптовалюты.

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Аукцион пройдет на платформе Adidas Collect Web3 с 8 по 11 ноября. Тем не менее, пользователи также смогут участвовать, используя традиционные валюты через сервис MoonPay. Кроме того, будет выпущено всего 99 пар по всему миру. Все победители аукциона получат эксклюзивную цифровую коробку для обуви. С 13 ноября они смогут обменять ее через Adidas Collect, чтобы получить как физическую пару, так и ее цифрового двойника.

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Ранее Adidas также представлял эксклюзивные коллекции, посвященные криптовалютам и метавселенной. В апреле компания подтвердила свое стремление к инновациям в мире моды, выпустив коллекцию Indigo Herz Pack в знак уважения к недавним изменениям Adidas в рамках кампании Into the Metaverse.