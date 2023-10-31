Фонд Starknet выделяет 50 миллионов своих еще не выпущенных токенов STRK ранним участникам экосистемы

Фонд Starknet резервирует 50 миллионов своих STRK-токенов, ещё не выпущенных в обращение, для поддержки ранних участников экосистемы. По информации, представленной в официальном блоге под названием "Программа Ранних Участников Сообщества", этот инициативный шаг направлен на поощрение тех, кто активно участвует в технических обсуждениях, организации мероприятий, связанных с Starknet, и регулярно создаёт контент под брендом Starknet. Физические лица и проекты смогут подать заявки на получение гранта, предоставив подробную информацию о своем вкладе.

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Представители фонда Starknet выразили намерение признать людей, чей вклад оказал существенное воздействие на экосистему Starknet разнообразными способами. Они подчеркнули, что такие участники играют ключевую роль в содействии развитию экосистемы.

Кроме того, Фонд Starknet сообщил о намерении удержать часть токенов на случай пропуска некоторых заявителей. Важно отметить, что программа не доступна для граждан США и в США.

Что касается разблокировки токенов, известно, что из десяти миллиардов выпущенных токенов Starknet, держателям они станут доступны с 15 апреля 2024 года. Фонд Starknet получит большую часть токенов (примерно 50,1%), основные участники - 32,9%, а инвесторы - 17%. Программа ECMP входит в общий план распределения токенов, выделенных фонду, и следует отметить, что это не является airdrop.

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Starknet представляет собой решение для масштабирования уровня 2 для Ethereum, не требующее разрешения. В его основе лежат доказательства zk-STARKs (краткий аргумент знания с нулевым разглашением), обеспечивающие высокую пропускную способность и низкие затраты на газ, при сохранении безопасности основной сети Ethereum.