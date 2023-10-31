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В течение третьего квартала 2023 года специалисты компании Hacken, занимающейся кибербезопасностью, выявили увеличение объема кибератак, принесших хакерам свыше $720 миллионов в цифровых валютах. Особое внимание уделяется тому, что в период с июля по сентябрь злоумышленникам удалось успешно атаковать 117 проектов и сервисов.
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В сравнении с предыдущим кварталом, где киберпреступники осуществили 131 атаку и похитили $327 миллионов, ситуация ухудшилась. Основной удар был нанесен по криптокошелькам, так как многие пользователи по-прежнему предпочитают слабые пароли, что делает их счета уязвимыми перед хакерскими угрозами.
Кроме того, заметен тревожный тренд в частых атаках на протоколы, поддерживающие функционирование децентрализованных финансов DeFi. Эти результаты подчеркивают неотложную необходимость улучшения кибербезопасности в сфере криптовалют и децентрализованных финансов.