Компания Hacken, специализирующаяся на кибербезопасности, выяснила, что в третьем квартале 2023 года добычей хакеров стали более $720 млн в цифровых валютах

В течение третьего квартала 2023 года специалисты компании Hacken, занимающейся кибербезопасностью, выявили увеличение объема кибератак, принесших хакерам свыше $720 миллионов в цифровых валютах. Особое внимание уделяется тому, что в период с июля по сентябрь злоумышленникам удалось успешно атаковать 117 проектов и сервисов.

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В сравнении с предыдущим кварталом, где киберпреступники осуществили 131 атаку и похитили $327 миллионов, ситуация ухудшилась. Основной удар был нанесен по криптокошелькам, так как многие пользователи по-прежнему предпочитают слабые пароли, что делает их счета уязвимыми перед хакерскими угрозами.

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Кроме того, заметен тревожный тренд в частых атаках на протоколы, поддерживающие функционирование децентрализованных финансов DeFi. Эти результаты подчеркивают неотложную необходимость улучшения кибербезопасности в сфере криптовалют и децентрализованных финансов.