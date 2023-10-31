С момента публикации White Paper биткоина, автором которого является таинственный Сатоши Накамото, прошло 15 лет





Концепция пиринговой электронной денежной системы, изначально представленная в документе White Paper биткоина, автором которого стал загадочный Сатоши Накамото, отмечает свое 15-летие. Этот документ, состоящий из девяти страниц, положил основу для всей отрасли финтеха.

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Загадка личности создателя биткоина продолжает волновать умы исследователей, несмотря на множество попыток разгадать ее.

В аннотации к технической документации Накамото кратко сформулированы основные характеристики этого цифрового "золота":

"Предлагаемая полностью децентрализованная версия электронных денег дает возможность осуществлять онлайн-платежи напрямую от отправителя к получателю, минуя финансовые институты. Цифровые подписи частично решают эту проблему, но если для предотвращения двойных расходов все еще требуется доверенное централизованное ведомство, то преимущества утрачиваются. Мы предлагаем решение этой проблемы с помощью пиринговой сети, присваивая временные метки транзакциям и объединяя их в непрерывную цепочку доказательств выполненной работы на основе хеширования".

Децентрализованный протокол, основанный на алгоритме Proof-of-Work, представлял собой надежную систему, в которой биткоины майнились нодами в качестве вознаграждения, а затем проверялись другими нодами в децентрализованной сети.

Эта система предлагала революционный подход, позволяя избегать посредников, таких как банки и финансовые учреждения, в процессе подтверждения операций. Такой подход стал серьезным вызовом для устоявшихся норм в мире традиционных централизованных финансовых систем.

Сеть биткоина стартовала в январе 2009 года. В 2011 году Сатоши Накамото прекратил общение с сообществом и исчез, оставив за собой документ, положивший основу для индустрии, стоимостью в миллиарды долларов.

За 15 лет биткоин прошел долгий путь от ничтожных "монеток", на которые можно было купить две пиццы, до мощного финансового актива с рыночной капитализацией в $678 миллиардов.

Биткоин привлекает внимание как публичных компаний, так и государств. Многие члены сообщества рассматривают этот актив как защиту от инфляции и экономических кризисов.

На данный момент добыто около 93% от общего объема цифрового "золота", ограниченного 21 миллионом BTC.

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Аналитики CoinGecko предоставили статистику цен биткоина на каждую годовщину публикации White Paper, начиная с 2013 года: