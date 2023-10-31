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Концепция пиринговой электронной денежной системы, изначально представленная в документе White Paper биткоина, автором которого стал загадочный Сатоши Накамото, отмечает свое 15-летие. Этот документ, состоящий из девяти страниц, положил основу для всей отрасли финтеха.
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Загадка личности создателя биткоина продолжает волновать умы исследователей, несмотря на множество попыток разгадать ее.
В аннотации к технической документации Накамото кратко сформулированы основные характеристики этого цифрового "золота":
"Предлагаемая полностью децентрализованная версия электронных денег дает возможность осуществлять онлайн-платежи напрямую от отправителя к получателю, минуя финансовые институты. Цифровые подписи частично решают эту проблему, но если для предотвращения двойных расходов все еще требуется доверенное централизованное ведомство, то преимущества утрачиваются. Мы предлагаем решение этой проблемы с помощью пиринговой сети, присваивая временные метки транзакциям и объединяя их в непрерывную цепочку доказательств выполненной работы на основе хеширования".
Децентрализованный протокол, основанный на алгоритме Proof-of-Work, представлял собой надежную систему, в которой биткоины майнились нодами в качестве вознаграждения, а затем проверялись другими нодами в децентрализованной сети.
Эта система предлагала революционный подход, позволяя избегать посредников, таких как банки и финансовые учреждения, в процессе подтверждения операций. Такой подход стал серьезным вызовом для устоявшихся норм в мире традиционных централизованных финансовых систем.
Сеть биткоина стартовала в январе 2009 года. В 2011 году Сатоши Накамото прекратил общение с сообществом и исчез, оставив за собой документ, положивший основу для индустрии, стоимостью в миллиарды долларов.
За 15 лет биткоин прошел долгий путь от ничтожных "монеток", на которые можно было купить две пиццы, до мощного финансового актива с рыночной капитализацией в $678 миллиардов.
Биткоин привлекает внимание как публичных компаний, так и государств. Многие члены сообщества рассматривают этот актив как защиту от инфляции и экономических кризисов.
На данный момент добыто около 93% от общего объема цифрового "золота", ограниченного 21 миллионом BTC.
Аналитики CoinGecko предоставили статистику цен биткоина на каждую годовщину публикации White Paper, начиная с 2013 года:
- 2013: $204
- 2014: $337
- 2015: $312
- 2016: $699
- 2017: $6 369
- 2018: $6 332
- 2019: $9 172
- 2020: $13 537
- 2021: $61 837
- 2022: $20 624
- 2023: $34 494