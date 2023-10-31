Согласно отчету криптовалютной биржи Coinbase, токенизация финансовых активов становится все более востребованной





Согласно анализу Coinbase, токенизация финансовых активов становится все более актуальной. Эксперты выделили как преимущества, так и преграды на этом пути.

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Информация от Coinbase показывает, что компании впервые проявили интерес к токенизации в 2017 году, особенно к идеи оформления права собственности на неликвидные физические активы в блокчейне. Но сейчас внимание переключилось на токенизацию государственных облигаций, фондов денежного рынка и соглашений об обратном выкупе.

В 2017 году токенизация не смогла оправдать ожидания из-за роста интереса к децентрализованным финансам (DeFi). Однако сейчас интерес к токенизации реальных активов возрастает из-за спада на рынке криптовалют в 2022 году, который подчеркнул важность блокчейна. Недавний банковский кризис в США также увеличил потребность в доходности, что сделало токенизированные продукты более привлекательными.

Ключевыми факторами, которые содействуют распространению токенизации активов среди финансовых учреждений, стали быстрые расчеты, автоматизация бизнес-процессов и повышение прозрачности аудиторских записей. Эти преимущества подкрепляются возможностью проведения сделок круглосуточно. Кроме того, токенизация устраняет необходимость посредников, что упрощает и ускоряет онлайн-платежи и расчеты.

Аналитики Coinbase выявили главные проблемы на пути токенизации активов. Многие учреждения все еще предпочитают частные блокчейны из-за своих сомнений в отношении открытых сетей. Компании опасаются эксплойтов в смарт-контрактах, манипуляций с оракулами и сбоев в сетях. Предпочтение частных блокчейнов может затруднить взаимодействие, что приведет к фрагментации ликвидности, как отмечается в отчете.

Массовой токенизации активов могут помешать и нормативные сложности. Во многих юрисдикциях отсутствует четкая правовая база для токенизации. Платформам часто приходится работать с токенизированными активами в разных юрисдикциях. Это может замедлить процесс из-за различий в процедурах "Знай своего клиента" (KYC) и правилах по борьбе с отмыванием денег (AML), соблюдаемых разными платформами и учреждениями.

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Согласно прогнозам аналитиков инвестиционного банка Citi, рынок токенизированных активов к 2030 году увеличится в 80 раз и будет оцениваться от $4 до $5 трлн. Компании Boston Consulting Group и ADDX представляют более смелые оценки, прогнозируя токенизацию $16,1 трлн неликвидных активов к 2030 году.