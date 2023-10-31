Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
CriptoB
В ближайшие годы токенизация активов станет более популярной
Согласно отчету криптовалютной биржи Coinbase, токенизация финансовых активов становится все более востребованной

реклама


Согласно анализу Coinbase, токенизация финансовых активов становится все более актуальной. Эксперты выделили как преимущества, так и преграды на этом пути.

реклама

Информация от Coinbase показывает, что компании впервые проявили интерес к токенизации в 2017 году, особенно к идеи оформления права собственности на неликвидные физические активы в блокчейне. Но сейчас внимание переключилось на токенизацию государственных облигаций, фондов денежного рынка и соглашений об обратном выкупе.

В 2017 году токенизация не смогла оправдать ожидания из-за роста интереса к децентрализованным финансам (DeFi). Однако сейчас интерес к токенизации реальных активов возрастает из-за спада на рынке криптовалют в 2022 году, который подчеркнул важность блокчейна. Недавний банковский кризис в США также увеличил потребность в доходности, что сделало токенизированные продукты более привлекательными.

Ключевыми факторами, которые содействуют распространению токенизации активов среди финансовых учреждений, стали быстрые расчеты, автоматизация бизнес-процессов и повышение прозрачности аудиторских записей. Эти преимущества подкрепляются возможностью проведения сделок круглосуточно. Кроме того, токенизация устраняет необходимость посредников, что упрощает и ускоряет онлайн-платежи и расчеты.

Аналитики Coinbase выявили главные проблемы на пути токенизации активов. Многие учреждения все еще предпочитают частные блокчейны из-за своих сомнений в отношении открытых сетей. Компании опасаются эксплойтов в смарт-контрактах, манипуляций с оракулами и сбоев в сетях. Предпочтение частных блокчейнов может затруднить взаимодействие, что приведет к фрагментации ликвидности, как отмечается в отчете.

Массовой токенизации активов могут помешать и нормативные сложности. Во многих юрисдикциях отсутствует четкая правовая база для токенизации. Платформам часто приходится работать с токенизированными активами в разных юрисдикциях. Это может замедлить процесс из-за различий в процедурах "Знай своего клиента" (KYC) и правилах по борьбе с отмыванием денег (AML), соблюдаемых разными платформами и учреждениями.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Согласно прогнозам аналитиков инвестиционного банка Citi, рынок токенизированных активов к 2030 году увеличится в 80 раз и будет оцениваться от $4 до $5 трлн. Компании Boston Consulting Group и ADDX представляют более смелые оценки, прогнозируя токенизацию $16,1 трлн неликвидных активов к 2030 году.

#news #newsweek #news.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Bitget анонсировала делистинг TokenFi спустя 5 дней
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
17
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
8
Forbes: Гигантские потери немецких Leopard на поле боя вынуждают Украину вернуться к советским Т-72
1
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
7
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
5
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
15
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
2
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
6
Economist: Россия приспособилась и сделала работу оператора дронов ВСУ опасной для жизни
3
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
30
Colorful представила уникальную видеокарту RTX 4060 Ti 16Gb "Туманный холм пяти стихий"
2
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
+
Американское издание выдало странный материал с рекомендацией ВСУ не использовать танки «Абрамс»
7
Конгресс вскоре примет пакет помощи для Израиля, об Украине речи не идёт
2
Neon Prime, следующий шутер от третьего лица компании Valve
4
Представитель ВС ВСУ рассказал публике о новой русской тактике использования дронов
1
Новый фильм Девида Финчера The Killer получил хорошие оценки от кинокритиков
+
Скоро в GOG можно будет купить God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection
+
Опубликован исходный код Dagor Engine, который позаимствован при создании отечественного Nau Engine
2

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
24
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
25
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
62
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
155
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
3
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
2
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
9

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100712
18:14
Если раздавать непосредственно с мтс телефона - то да. Если МТС как инет провайдер в квартире, а интернет шнурок провел к роутеру - раздавай сколько и как хочешь. Ещё они еще за оборудование (их роуте...
В боях за Авдеевку есть первый уничтоженный Leopard-2A6, принадлежавший элитной бригаде "Магура"
Сергей Миляев
18:09
друзья и братья все же ! - им надо заплатить . а то вдруг опять на запад посмотрят (что уже было) .и он заплатит . великая россия заплатит всем ! дожились - какой то черт требует деньги ! приехали !
Беларусь поставила перед «Росатомом» вопрос о компенсации за срыв сроков введения в строй Белорусской АЭС
aleximus777
18:05
Вот-вот. Я майнинговый кризис пережил с 1080 на 4К. Ну приходилось настроечками поиграть, плюс игры с лучами просто отложил. Карта достойно старела. И главное - даже лучи замещают все обычным рендерер...
Илон Маск в очередной раз затроллил американских пропагандистов
Марлен Багаутдинов
18:03
Роберт Шекли. Страж Птица. Тоже все с безопасности начиналось
В России создали технологию, позволяющую одновременно контролировать до 500 000 дронов
Mohamed Sembiev
18:00
Друг за 41к собрал пк гораздо лучше с GTX 1660 SUPER, даже секиро на максималках в фул эйджди стабильные 60фпс или даже больше
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
Олесь Кука
17:53
А где его звезда Давида? Они же с ней плачут о холокосте
Нетаньяху: Израиль не согласится на прекращение огня
Xmast
17:47
В играх новые топы дают +3-5 фпс. При общих цифрах 100-150. Далее в приложениях вообще бывает 13900 даже лучше (возможно потому что 14900 подтротливает - недаром порог сдвинули до 115 градусов). И все...
Однопоточная производительность разогнанного Core i7-14700K выше, чем у всех десктопных процессоров
Vito Vago
17:46
Какую фантастику только не печатают...
Поиск Google поможет с геометрией и тригонометрией
AndreySE-VL
17:41
Надо прекратить существование этого гадюшника на территории России.
В боях за Авдеевку есть первый уничтоженный Leopard-2A6, принадлежавший элитной бригаде "Магура"
aleximus777
17:39
Так в том и дело, никто не требует ультра настроек. Но на 1080 в 1080p прекрасно можно играть на очень достойных настроках, да и хоть бы на низком качестве. А здесь тупо отсекли...
Илон Маск в очередной раз затроллил американских пропагандистов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем