Руководство банка Таиланда Kasikorn Bank (K-Bank) заявило о крупной покупке, которая скоро будет завершена





Банк Таиланда Kasikorn Bank (K-Bank) анонсировал крупный переворот в своей стратегии, планируя завершить сделку по приобретению 97% акций криптобиржи Satang, оцененной в 3,705 млрд тайских бат или $102,8 млн. Этот стратегический ход был реализован при поддержке нового инвестиционного подразделения Unita Capital.

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После урегулирования всех юридических формальностей, Satang перейдет под новый бренд Orbix, и в дополнение к этому в компании появятся три дочерние структуры: Orbix Custodian, Orbix Invest (управляющая фондом цифровых активов) и Orbix Technology (разработчик технологии блокчейна).

Это важное заявление приходит спустя месяц после запуска K-Bank фонда на $100 млн, ориентированного на развитие секторов Web3, финтех и искусственного интеллекта (ИИ). Также стоит отметить, что конкурент K-Bank, Siam Commercial Bank (SCB), активно занимается исследованием технологий блокчейна и криптовалют.

Профессор Университета Касетсарт и соучредитель FWX.finance Удомсак Раквонгван, в который также инвестировал K-Bank, подчеркнул: "K-Bank активно развивает свои возможности в области цифровых валют. Мы стремимся расширить спектр криптоуслуг, доступных в Таиланде".

Банк получил недавно лицензию на обмен криптовалют и в настоящее время активно работает над получением других разрешений, связанных с цифровыми активами, сообщил предприниматель. Он также выделил, что тайский рынок имеет высокий уровень институциональной поддержки, что делает его уникальным.

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В дополнение к SCB и K-Bank, тайский энергетический гигант Gulf ведет совместное предприятие с Binance через фонд Gulf Innova с целью внедрения регулируемой локальной версии биржи на рынок.