По данным CNBC, компания-хранитель криптовалюты Zodia Custody, принадлежащая Standard Chartered Bank, выступила с крупным заявлением





Как официальный источник CNBC сообщает, компания по хранению криптовалюты Zodia Custody, являющаяся собственностью Standard Chartered Bank, сделала важное заявление о запуске своих услуг для жителей Гонконга. С момента своего основания в 2020 году, организация успешно предоставляет свои услуги клиентам из Японии, Сингапура и Австралии.

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Сооснователи отмечают, что это важный этап в развитии компании. Zodia Custody уже более трех лет предоставляет возможность финансовым учреждениям надежно хранить криптовалюту. Генеральный директор Джулиан Сойер подчеркивает, что в Гонконге спрос на цифровые валюты формируется крупными учреждениями, а не розничными клиентами.

Сойер дополняет: "Правительство Гонконга и регулирующие органы рассматривают криптовалюты как будущее и стремятся сделать этот регион центром развития технологии и рынков". Руководство Zodia Custody запустило программу расширения бизнеса по всей Азии. В последние месяцы компания начала предоставлять свои услуги в Японии, Сингапуре и Австралии. Компания частично принадлежит Standard Chartered, а также Northern Trust и японской SBI Holdings.

"Мы видим, что на азиатских рынках есть клиенты, готовые развиваться и вкладываться в эту область", - подчеркивает предприниматель. "Мы также наблюдаем интерес со стороны потенциальных пользователей из других юрисдикций, готовых принять участие".

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В начале этого года Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) ввела режим регулирования цифровых активов, предоставив компаниям возможность регистрироваться и предлагать свои услуги на законных основаниях. Руководство Zodia Custody также находится в процессе переговоров с этим регулирующим органом, а также с Валютным управлением Гонконга относительно соблюдения всех правил.