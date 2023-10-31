Показатель открытого интереса (OI) к фьючерсным контрактам на биткоины (BTC) достиг значения $15,83 млрд





К концу октября текущего года, открытый интерес (OI) к фьючерсам на биткоины (BTC) достиг внушительной отметки в $15,83 млрд, отмечаясь как наивысшим значением с лета 2022 года. С начала октября этот показатель вырос на внушительные 33,5%. Важно также отметить, что объем "текущих запасов" опционов на флагманскую криптовалюту также находится на высоком уровне, составляя около 15 млрд. Однако, стоит подчеркнуть, что их исторический пик в 17,73 млрд был зафиксирован 27 октября, согласно данным от Coinglass.

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В дополнение к этому, информация от журналистов CoinDesk свидетельствует, что регулируемая Чикагская товарная биржа (CME) уверенно поднимается в рейтинге крупнейших площадок для фьючерсов на BTC по показателю открытого интереса, что вызывает аналогии с началом бычьего ралли 2020 - 2021 годов.

Согласно данным от Coinglass, CME с номинальным OI в размере 3,54 млрд теперь занимает второе место среди бирж фьючерсов на BTC, поднявшись с четвертой позиции всего неделю назад. Условный открытый интерес измеряется в долларах США и привязан к количеству активных или открытых контрактов.

Биржа Binance с OI в 3,83 млрд по-прежнему удерживает лидирующую позицию, превосходя CME на 8%. Также стоит отметить, что открытый интерес к расчетным фьючерсам CME впервые в истории превысил 100 тыс. BTC, и доля CME на рынке выросла до 25%.

Различные наблюдатели указывают, что рост показателей на CME стал причиной повышенного интереса со стороны институциональных инвесторов. Этот рост также свидетельствует о крепнущем институциональном ралли, признаком которого является устойчивый рост криптовалюты биткоин. Не удивительно, что биткойн увеличил свою стоимость на 27,4% за последние 30 дней, привлекая внимание крупных компаний.

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Розничные инвесторы также вносят свой вклад в данный динамичный тренд. По данным Matrixport, показатель 5-дневной скользящей средней объема ETF BTC ProShares вырос на целых 420%, достигнув отметки в $340 млн за прошедшую неделю.