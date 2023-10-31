реклама
В 2019 году председатель SEC, Гэри Генслер, выразил недовольство стратегией регулирования криптовалютных ETF, назвав её несогласованной. Однако с течением времени Генслер пересмотрел свою позицию, вызвав недоумение в криптосообществе. На сегодняшний день SEC утвердила лишь фьючерсные ETF, отклоняя заявки на спотовые ETF в связи с опасениями по поводу возможных манипуляций на рынке.
реклама
Также в 2018 году Генслер заявил, что значительная часть криптовалютного рынка не является ценными бумагами, вызвав протесты среди криптоэнтузиастов, обвинивших его в двуличии.
Компания Grayscale обратилась в суд с иском против SEC из-за отказа в разрешении запуска спотового ETF на биткоин. В итоге суд обязал ведомство пересмотреть свое решение и отменить запрет.