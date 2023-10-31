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CriptoB
Интерес к ETF на биткоин-фьючерсы указывает на возможный рост цены биткоина
Классические инвесторы стали активно вкладывать средства в деривативы на биткоины в ожидании биткоин-ETF

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Инвесторы с классическим подходом к финансам все активнее вкладывают свои средства в деривативы биткоина, ожидая запуска биткоин-ETF в США. Неделя принесла рекордный приток в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) — первый биржевой фонд на биткоин-фьючерсы, который торгуется на бирже Nasdaq с начала 2021 года. Этот приток достиг 1,7 миллиарда долларов, что в два раза превысило предыдущую неделю.

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Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) также заметно увеличил приток средств инвесторов за последнюю неделю, привлекая 800 миллионов долларов. В совокупности, это составляет 2,5 миллиарда долларов, что примерно 1% всех средств, вложенных в ETF за прошлую неделю, охватывая разнообразные инвестиционные активы от золота до соевых фьючерсов.

Эти динамичные изменения говорят о том, что институциональные инвесторы все более готовы вкладывать в биржевые фонды, связанные с биткоином. Растет интерес к существующим ETF на биткоин-фьючерсы, что сказалось на росте цены пая Grayscale Bitcoin Trust на 15% за неделю.

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Рынок с высокой уверенностью оценивает вероятность того, что компания Grayscale получит разрешение превратить Grayscale Bitcoin Trust в ETF на реальные биткоины после решения Нью-Йоркского суда. В настоящее время пай ETF, торгуемый с дисконтом к рыночной цене биткоина (-13,1%), представляет собой дополнительный стимул для инвесторов. При этом размер дисконта снизился до минимума с ноября 2021 года.

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