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CriptoB
Эксперты Bitrace рассказали о действиях киберпреступников
Эксперты по безопасности из Bitrace рассказали о том, что поддельные приложения-кошельки, которые появляются в результатах выдачи поисковых систем, наносят значимый ущерб пользователям

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Компания Bitrace предупреждает о серьезной угрозе, исходящей от поддельных кошельков, которые могут попасть в результаты поисковых запросов. Эксперты по безопасности отмечают, что злоумышленники активно используют передовые методы SEO и SEM, чтобы привлечь внимание пользователей к фишинговым ссылкам.

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Они перенаправляют пользователей на мошеннические сайты, где те, вводя свои данные, часто теряют значительные суммы криптовалют. Поддельные приложения в точности имитируют легитимные аналоги, воспроизводя внешний вид и пользовательский опыт.

Более того, Bitrace сообщает, что проблема не ограничивается поддельными кошельками. Киберпреступники также используют популярные платформы, такие как Telegram, для рекламы фейковых версий с вредоносным кодом. При обмене сообщениями, когда пользователь указывает свой криптокошелек, вредоносное ПО заменяет адрес мошенника, и деньги переходят злоумышленнику.

Исследователи Bittrace также выявили проблему инвестиционного мошенничества с низким риском. Например, арбитраж ставок на ликвидность. Некоторые схемы обмана предлагают внести криптовалюту на кошелек мошенника, обещая стабильный пассивный доход, но на деле содержат вредоносный код в своих смарт-контрактах, что позволяет хакерам получить несанкционированный доступ к токенам пользователей.

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Согласно данным платформы безопасности блокчейна Immunefi, только в третьем квартале 2023 года произошло 76 взломов криптопроектов в секторе Web3. В сентябре члены сообщества потеряли более $332 млн из-за различных атак на протоколы и случаев мошенничества.

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