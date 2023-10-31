Глава Ботсваны Мокветси Масиси выразил поддержку и солидарность с решением использования технологии блокчейна в алмазной отрасли

Глава Ботсваны, Мокветси Масиси, выразил свою полную поддержку и солидарность с решением о внедрении технологии блокчейна в алмазной промышленности. Он подчеркнул, что эта инновация с неизменным реестром может обеспечить потребителей уверенностью в том, что каждый бриллиант был извлечен с соблюдением высоких этических норм. По его словам, это предоставит инвесторам возможность принимать обоснованные решения и поощрит ответственные практики во всех звеньях поставочной цепочки.

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Компания De Beers, крупнейший в мире трейдер алмазов и основной держатель запасов Ботсваны, уже с 2018 года внедрила блокчейн. С тех пор исследователи продолжают активно заниматься изучением этой технологии и внимательно отслеживают инновации в криптовалютном секторе. Недавно они представили новую платформу Tracr для Gemological Institute of America (GIA) и Gemological Science International (GSI).

Основная цель использования технологии блокчейн и криптографических методов - обеспечить людей надежностью. По мнению экспертов, для покупателей важно знать, что алмазы были извлечены с соблюдением всех высоких этических стандартов, и иметь возможность отслеживать их подлинное происхождение. В современном мире необходимо обеспечить прозрачность и предоставить гарантии подлинности драгоценных камней.

Масиси подчеркнул важность ответственных методов добычи полезных ископаемых, защищающих окружающую среду, а также этических торговых практик, которые способствуют развитию общества. Ботсвана является вторым по величине производителем алмазов в мире и только недавно была обогнана Россией.

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По данным на 30 октября 2023 года, общая капитализация криптовалютного рынка составляет $1,26 трлн. Флагманская цифровая валюта, биткоин (BTC), торгуется по цене $34 475. Общее предложение монет составляет $673,23 млрд., а суточные объемы торгов - $13,75 млрд.