Это позволит внедрить маркировку средств и повысить прозрачность операций с ними

В Ассоциации банков России поддержали внедрение технологии токенизации безналичных средств. Это позволит внедрить маркировку средств и повысить прозрачность операций с ними.

реклама

Токенизация предоставит возможность "программировать" переводы, что вызывает интерес многих банков. Каждый рубль будет ассоциирован со своим уникальным кодом (токеном), что значительно упростит и автоматизирует оборот средств. Банки, входящие в Ассоциацию, полагают, что токенизированные безналичные средства представляют новую технологическую основу для учета и обращения средств, а также средство "программирования" денежных потоков.

Центральный банк представил свое видение токенизации безналичных средств, подчеркнув преимущества в увеличении скорости переводов и их потенциальной экономии. Эта технология должна обеспечить более эффективный контроль средств и настройку условий сделок. Однако ЦБ России отметил, что реализация этой технологии будет финансово затратной и сопряжена с риском технических сбоев, что может привести к незаконному выпуску или аннулированию токенов, а также к утрате их подлинности и законности.

Существует также риск монополизации платформы токенизированных безналичных средств со стороны определенных банковских организаций. Для предотвращения этого требуются соответствующие регуляторные меры. При правильной реализации токенизированные безналичные средства могут обеспечить международное взаимодействие различных платформ и систем токенизации. Это поможет сократить зависимость от традиционных инструментов, таких как переводы через платежные системы и корреспондентские счета, а также связанных с ними валют.

Технология токенизации безналичных средств предполагает преобразование существующих средств, за которые несут ответственность кредитные организации, в токенизированную форму.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако новый проект, вероятно, не будет реализован до завершения внедрения цифрового рубля Центральным банком.