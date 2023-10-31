Управляющая активами компания VanEck дополнила свою заявку на запуск спотового биржевого биткоин-фонда (ETF), которая в настоящий момент находится на рассмотрении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)

Компания VanEck, специализирующаяся на управлении активами, внесла поправки в свою заявку на запуск спотового биржевого биткоин-фонда (ETF), который в настоящее время проходит рассмотрение у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Подобно инвестиционной компании BlackRock, VanEck планирует привлекать средства для фонда через стадию посевного инвестирования. Адвокат Скотт Джонсон подчеркивает, что VanEck ожидает получить биткоины от инвесторов, в то время как BlackRock намерен привлечь средства в денежной форме.

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Посевной раунд предполагает, что банк или брокер-дилер предоставляет компании финансирование в обмен на паи фонда, которые можно будет продать на открытом рынке в день его появления на бирже.

Джонсон советует не переоценивать важность внесенных поправок, поскольку они могут быть чисто формальной процедурой. Вместе с тем он высоко оценивает это событие как важный этап в подготовке VanEck к запуску биткоин-фонда.

В случае с VanEck начальный инвестор должен уже владеть BTC или приобрести этот актив для дальнейших инвестиций. Однако в заявке не уточняется, какие компании участвуют в этом раунде, отмечает адвокат.

VanEck подала свою заявку в SEC в июне текущего года. Впоследствии, подобно другим компаниям, ей пришлось внести изменения в ответ на замечания регулирующего органа о неясности. В конце сентября рассмотрение заявок VanEck, Fidelity и WisdomTree было отложено, а документы BlackRock, Invesco, Bitwise и Valkyrie также находятся на рассмотрении с некоторыми задержками.

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Различные аналитики прогнозируют значительный рост крипторынка в случае одобрения спотовых биткоин-ETF в США. Например, в Matrixport предсказывают рост курса BTC до $56 000, а в Chainalysis — увеличение капитализации сектора до 1 трлн долларов.