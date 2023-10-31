После недель накопления и месяцев терпения в судебных процессах XRP наконец-то растет

После многих недель ожиданий и упорных судебных битв XRP, наконец, начал демонстрировать признаки роста. Этот уникальный актив, единственный, который поддается регулированию в США, возглавляет восходящую тенденцию рынка. Если окончательное решение будет в пользу компании Ripple, то XRP может претендовать на доминирование в 2024 году. Несмотря на все это, стоимость XRP по-прежнему держится ниже отметки в $1,00.

реклама

Аналитики из Crypto Insight заметили впечатляющую динамику в XRP, предполагая возможное преодоление барьера в $1,00. Этот обнадеживающий прогноз подкреплен образованием золотого креста на недельном индексе относительной силы (RSI), который является важным индикатором для оценки ценовых изменений.

Установленный целевой диапазон: от $0,8875 до $1,3617. Подобный уровень цен для XRP в последний раз наблюдался с апреля 2021 года по март 2022 года. В настоящее время XRP удерживает психологическую отметку в $0,55 и торгуется около $0,55285. Чтобы достичь верхней границы целевого диапазона в $1,3617, цена XRP должна вырасти на 146% относительно текущего уровня.

Золотой крест на недельном RSI — позитивный индикатор. Пересечение линии RSI выше MA, основанной на RSI, свидетельствует о бычьем импульсе. Ранее, в июле, подобное событие привело к значительному росту цены XRP.

Открытый интерес к фьючерсам на XRP также указывает на перспективный рост. Этот показатель отражает количество фьючерсных контрактов на криптовалюту в обращении. Рост открытого интереса говорит о позитивном настрое трейдеров и рынка в целом, что может стать импульсом для роста цен.

Кроме того, ожидание IPO Ripple добавляет дополнительный оптимизм. На текущий момент, XRP торгуется около $0,5519, и до уровня $1,00 ему еще есть куда расти. Однако, учитывая описанные факторы, интересно наблюдать, как будут развиваться события в ближайшие недели.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Бычий прогноз также подкреплен общим ожиданием роста рынка криптовалют после предполагаемого одобрения биткоин-ETF в США. На текущий момент, это становится основным движущим фактором роста рынка.