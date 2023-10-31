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CriptoB
Число ординалов в сети Биткоина восстанавливается
На протяжении сентября и начала октября у порядковых надписей в сети Биткоин (ординалы) фиксировался спад

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В течение сентября и начала октября наблюдался спад числа порядковых надписей в сети Биткоин. Минимум был достигнут в середине октября, когда было выпущено около 10 000 ординалов.

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Однако с 16 октября появились признаки того, что число ординалов в сети Биткоин начало восстанавливаться. В то же время цена смогла удерживаться выше отметки в 34 000 долларов.

Резкий разворот произошел 24 октября – в блокчейн Биткоин было внесено 74 257 надписей. Через сутки это число выросло до 184 479. С этого момента ежедневное количество ординалов превышало 125 000.

Необходимо отметить, что восстановление числа ординалов привело к проблемам с мемпулом Биткоина. На текущий момент ожидают проверки почти 40 000 транзакций, и они до сих пор не подтверждены.

Интересный момент – благодаря выпуску надписей майнеры смогли получить Биткоинов на сумму в 72 миллиона долларов. Несколько дней назад, количество майнеров превысило 283 500, превысив показатель 25 октября на почти 100 000.

В это время цена Биткоина продемонстрировала рост выше 34 000 долларов, что стало самым высоким недельным закрытием за 550 суток. Кроме того, Биткоин смог преодолеть основное долгосрочное сопротивление на уровне 30 500 долларов, существовавшее с мая 2022 года.

Индекс относительной силы RSI на текущий момент остается бычьим. На него может повлиять одобрение спотовых Биткоин-ETF, возможно, до конца текущего года или в начале следующего.

В случае одобрения, рынок может привлечь десятки и сотни миллиардов долларов, укрепить доверие к криптовалютам и поднять цену Биткоина выше отметки в 40 000 долларов или даже выше.

Также в результате перерасчета сложности майнинга Биткоина она выросла на 2,35%, достигнув исторического максимума в 62,4 трлн хешей.

Средний хешрейт сети впервые приблизился к 450 EH/s.

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На данный момент рынок находится в оптимистичном настроении. Существует вероятность, что ноябрь окажется таким же позитивным для Биткоина, как и октябрь, когда цена достигла отметки в 35 000 долларов. Возможно, в этом месяце курс Биткоина продемонстрирует еще более высокие результаты.

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