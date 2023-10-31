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CriptoB
Спекуляции на BTC ETF вызвали всплеск рынка монет-мемов
После недавней турбулентности на рынке криптовалют, вызванной спекуляциями о принятии спотовых ETF на биткойны, PEPE произвела фурор своим объявлением о сжигании токенов на сумму более 5,5 миллионов долларов

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После недавних взлетов и падений на криптовалютном рынке, вызванных разговорами о возможном введении ETF на биткоин, произошло событие, которое привлекло внимание - PEPE объявила о сжигании токенов на сумму более 5,5 миллионов долларов. Этот стратегический шаг привел к резкому подъему цен на 30% за один день, достигнув своего пика за последние два месяца. Этот рост, сопровождаемый перспективой одобрения ETF на биткоин, свидетельствует о существенном росте стоимости PEPE и намекает на потенциальное восстановление в секторе альтернативных криптовалют.

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Согласно анализу CoinGecko за предыдущую неделю, цена PEPE выросла на целых 56,5%. Однако текущая цена, составляющая 0,00000115 долларов США, на данный момент отражает небольшое снижение в 3,5%.

Триумф PEPE отражает растущее влияние криптовалют, основанных на мемах, которые в основном процветают в онлайн-сообществах и социальных сетях.

Интерес к этим монетам поддерживается несколькими факторами, включая тенденции социальных движений, спекулятивные операции и желание получить быструю, хотя и неопределенную, прибыль от инвестирования.

Прошедшая неделя вновь подняла ажиотаж на рынке криптовалют: разнообразие монет привело к росту. Мем-монеты, такие как Floki Inu (FLOKI) и Pepe, воспользовались этой тенденцией, и с приходом криптовесны вернули розничных инвесторов на рынок.

Тем временем, платформы, такие как протокол Mina (MINA) и Injective (INJ), а также THORChain, достигли успехов благодаря развитию своих проектов и этапам внедрения. Игровые токены, как Gala, продолжают расти, так как блокчейн-игры продолжают привлекать внимание.

Floki Inu вырос на 85%. В целом, все 10 крупнейших криптовалют за неделю показали двузначный рост, превзойдя более крупные рынки.

MINA, с более крупной рыночной капитализацией, подскочила на 60% до $0,61986, что стало результатом всплеска активности в области разработки и более широкого внедрения.

Injective, протокол децентрализованного обмена, созданный для приложений децентрализованного финансирования, за последнюю неделю вырос на 56,02%, достигнув $13,355. Chainlink (LINK), сеть Oracle, продемонстрировала рост на 44,66%, достигнув впечатляющих $11,04.

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Но следует помнить, что высокая волатильность цен и спекулятивный характер мем-монет могут привести к непредвиденным колебаниям цен и представляют потенциальный риск для инвесторов.

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